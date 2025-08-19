18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 19:45

"Єдність заходу відновилась": зустріч у Вашингтоні 18 серпня була поразкою Путіна - ЗМІ

19 серпня 2025, 19:45
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

У Politico зазначили, що найбільшим проривом стало те, що США приєднались до гарантій безпеки України. Хоча раніше цю роль Дональд Трамп покладав виключно на Європу

Про це повідомляє Politico, передає RegioNews.

У виданні зазначили, що в Кремлі така ситуація викликала занепокоєння. Росіяни швидко поквапились заявити про "неприпустимість солдат НАТО на українській землі".

Крім того, журналісти зауважили, що Дональд Трамп повторив позицію президента України: відправна точка дискусій повинна базуватися на існуючих лініях фронту, але не за їхніми межами. Хоча російський диктатор хоче, щоб ЗСУ вийшли з Донецької та Луганської областей.

Один з британських чиновників, коментуючи зустріч 18 серпня, зазначив, що попереду до миру ще довгий шлях. Проте він підкреслив, що Путін вже не буде посміхатися, як це було на Алясці.

"Загалом, це був поганий день для Путіна, коли єдність Заходу відновилася, а США повернулися в лоно. До зустрічі ніхто б не сприйняв це як належне", - каже британський чиновник.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

При цьому Дональд Трамп казав, що США братимуть участь в гарантіях безпеки для України. Він зазначив, що Київ навряд чи приймуть до НАТО, але будуть гарантії безпеки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перемовини Україна США РФ
Путін погодився на потенційну зустріч із Володимиром Зеленським, - сенатор США Марко Рубіо
19 серпня 2025, 14:08
Поїздка Зеленського до Вашингтону: тему територій забрали з робочого столу світового співтовариства
19 серпня 2025, 13:43
У разі провалу переговорів санкції проти Росії необхідно посилити, – Макрон
19 серпня 2025, 07:24
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Стало відомо, скільки країн купують крадене в Україні зерно
19 серпня 2025, 20:24
Музикант Тарас Тополя розповів, як відновлюють їхню квартиру з дружиною після обстрілу
19 серпня 2025, 20:05
У Рівному відкрили інклюзивний маршрут
19 серпня 2025, 19:54
У Харкові завершили аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки
19 серпня 2025, 19:41
Акторка Ірина Сопонару розповіла про незвичну традицію з чоловіком
19 серпня 2025, 19:00
На Житомирщині внаслідок зіткнення легкового авто з автобусом постраждали 9 людей
19 серпня 2025, 18:59
Завтра в Україні очікується до +30
19 серпня 2025, 18:50
Документи українців перевірятиме штучний інтелект
19 серпня 2025, 18:09
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
19 серпня 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »