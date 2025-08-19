Фото: Офіс Президента

У Politico зазначили, що найбільшим проривом стало те, що США приєднались до гарантій безпеки України. Хоча раніше цю роль Дональд Трамп покладав виключно на Європу

Про це повідомляє Politico, передає RegioNews.

У виданні зазначили, що в Кремлі така ситуація викликала занепокоєння. Росіяни швидко поквапились заявити про "неприпустимість солдат НАТО на українській землі".

Крім того, журналісти зауважили, що Дональд Трамп повторив позицію президента України: відправна точка дискусій повинна базуватися на існуючих лініях фронту, але не за їхніми межами. Хоча російський диктатор хоче, щоб ЗСУ вийшли з Донецької та Луганської областей.

Один з британських чиновників, коментуючи зустріч 18 серпня, зазначив, що попереду до миру ще довгий шлях. Проте він підкреслив, що Путін вже не буде посміхатися, як це було на Алясці.

"Загалом, це був поганий день для Путіна, коли єдність Заходу відновилася, а США повернулися в лоно. До зустрічі ніхто б не сприйняв це як належне", - каже британський чиновник.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

При цьому Дональд Трамп казав, що США братимуть участь в гарантіях безпеки для України. Він зазначив, що Київ навряд чи приймуть до НАТО, але будуть гарантії безпеки.