19 августа 2025, 13:43

Поездка Зеленского в Вашингтон: тему территорий забрали с рабочего стола мирового сообщества

19 августа 2025, 13:43
Фото визита президента Украины с президентом США в Вашингтон
Украинский писатель и журналист Остап Дроздов прокомментировал недавний визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон

Об этом пишет Остап Дроздов, передает RegioNews.

По его оценке, поездка "свелась к стратегической новости: тему территорий забрали с рабочего стола мирового сообщества и перевели в двустороннее взаимодействие жертва-враг".

Дроздов подчеркнул, что таким образом власти получили "гладкую финишную прямую переговоров", которая, по его мнению, будет выглядеть прогнозируемо. Журналист отметил:

"Путин заявит территориальные посягательства, а наши терминаторы героически его пошлют, проявив невиданную стойкость, несокрушимость, неуступчивость, категоричность".

По его оценке, все стороны получают выгоду в собственном понимании: Россия - аргумент "мы хотели, но они не хотят", украинские чиновники - "не отдадим ни сантиметра", Америка - "чистое спокойствие, редкоземельное соглашение и контракты на 100 миллиардов", Европа - "задержку войны на закапелку третьей территории и закрытые границы к себе".

Дроздов подытожил:

"Все остальные получат вечную войну с заранее известным результатом".

Журналист оценивает поездку Зеленского как тактический маневр, смещающий фокус международного обсуждения территориальных вопросов на двусторонний формат, оставляя более сложные решения на будущее.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского и лидеров европейских стран в Вашингтоне. Встреча прошла в конструктивном ключе, без обострений и конфликтов.

