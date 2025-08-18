Зеленский заявил, что готов ко встрече с Трампом и Путиным

фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский готов к трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным

Как передает RegioNews, об этом президент Украины заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Зеленский сообщил, что обсуждение трехсторонней встречи – это "хороший сигнал".

Также он отметил желание остановить войну России против Украины.

"Мы привлекаем американских и европейских партнеров, чтобы они сделали все возможное для этого. Мы полагаемся и ценим сильных, сильных людей. Таких, как, например, президент Трамп. Чтобы они нашли дипломатический путь окончания этой войны. Мы ожидаем трехсторонней встречи", – заявил Зеленский.

Напомним, в Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского. Визит президента Украины проходит через шесть месяцев после предыдущего в феврале.