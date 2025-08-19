фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.

Сенатор США Марко Рубио сообщил о возможной двусторонней встрече президентов Украины и России, что рассматривается как сигнал дипломатической активности

Об этом сенатор США Марко Рубио сообщил в интервью Fox News, передает RegioNews.

Сенатор США Марко Рубио сообщил, что президент России Владимир Путин согласился на потенциальную двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Рубио, сам факт готовности к переговорам является важным сигналом в контексте международной дипломатии.

Политик подчеркнул, что согласие на встречу не означает автоматического достижения мирного соглашения. Однако, по его оценке, начало прямого диалога уже имеет значение для дальнейших переговоров.

По словам сенатора, подобный шаг может открыть новые возможности для обсуждения сложных вопросов и способствовать уменьшению напряженности на международной арене. В то же время, Рубио подчеркнул, что детали возможных переговоров пока остаются неизвестными и зависят от позиций обеих сторон.

Ранее сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи в США отметил: вопрос членства Украины в Альянсе пока не обсуждается. В то же время, в НАТО рассматриваются возможные альтернативные варианты гарантий безопасности для страны.