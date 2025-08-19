13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
19 августа 2025, 14:08

Путин согласился на потенциальную встречу с Владимиром Зеленским, – сенатор США Марко Рубио

19 августа 2025, 14:08
фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.
Сенатор США Марко Рубио сообщил о возможной двусторонней встрече президентов Украины и России, что рассматривается как сигнал дипломатической активности

Об этом сенатор США Марко Рубио сообщил в интервью Fox News, передает RegioNews.

Сенатор США Марко Рубио сообщил, что президент России Владимир Путин согласился на потенциальную двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Рубио, сам факт готовности к переговорам является важным сигналом в контексте международной дипломатии.

Политик подчеркнул, что согласие на встречу не означает автоматического достижения мирного соглашения. Однако, по его оценке, начало прямого диалога уже имеет значение для дальнейших переговоров.

По словам сенатора, подобный шаг может открыть новые возможности для обсуждения сложных вопросов и способствовать уменьшению напряженности на международной арене. В то же время, Рубио подчеркнул, что детали возможных переговоров пока остаются неизвестными и зависят от позиций обеих сторон.

Ранее сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи в США отметил: вопрос членства Украины в Альянсе пока не обсуждается. В то же время, в НАТО рассматриваются возможные альтернативные варианты гарантий безопасности для страны.

Поездка Зеленского в Вашингтон: тему территорий забрали с рабочего стола мирового сообщества

19 августа 2025, 13:43
19 августа 2025, 13:43
Удар дронами по Нежину: погиб 45-летний мужчина
19 августа 2025, 12:38
В Украине наблюдается рост COVID-19: более 3500 новых случаев за последнюю неделю

19 августа 2025, 11:14
19 августа 2025, 11:14
19 августа 2025
На ремонте взлетной полосы аэропорта Черновцов растратили более 3,3 млн грн

19 августа 2025, 15:25
19 августа 2025, 15:25
В Тернопольской области водитель Renаult выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом

19 августа 2025, 15:20
19 августа 2025, 15:20
В Днепропетровской области военный требовал взятку за сокрытие самовольного оставления службы

19 августа 2025, 15:09
19 августа 2025, 15:09
На Житомирщине чиновник "подарил" земельный участок более чем на 5,3 млн грн

19 августа 2025, 14:56
19 августа 2025, 14:56
Женщину приговорили к 8 годам за сотрудничество с оккупационными властями в Херсонской области

19 августа 2025, 14:46
19 августа 2025, 14:46
Вакансии в Купянском городском совете: стартовал набор кандидатов

19 августа 2025, 14:42
19 августа 2025, 14:42
Законопроект о помощи в 50 тыс. грн на ребенка принят в первом чтении

19 августа 2025, 14:36
19 августа 2025, 14:36
Россияне ранили ребенка на Херсонщине: 11-летний мальчик в больнице

19 августа 2025, 14:21
19 августа 2025, 14:21
Поездка Зеленского в Вашингтон: тему территорий забрали с рабочего стола мирового сообщества

19 августа 2025, 13:43
19 августа 2025, 13:43
07 августа 2025
