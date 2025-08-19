Фото: ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ужесточить санкции против России, если переговоры о прекращении войны не принесут результата

Об этом сообщает BFMTV, передает RegioNews .

"Если процесс будет отклонен, мы все также согласны с тем, что санкции придется ужесточить, и в любом случае придется занять позицию, которая усилит давление на российскую сторону", – сказал Макрон журналистам в Вашингтоне.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

После встречи с Трампом и европейскими лидерами Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным.