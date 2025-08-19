В случае провала переговоров санкции против России необходимо усилить, – Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ужесточить санкции против России, если переговоры о прекращении войны не принесут результата
Об этом сообщает BFMTV, передает RegioNews.
"Если процесс будет отклонен, мы все также согласны с тем, что санкции придется ужесточить, и в любом случае придется занять позицию, которая усилит давление на российскую сторону", – сказал Макрон журналистам в Вашингтоне.
Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.
После встречи с Трампом и европейскими лидерами Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным.