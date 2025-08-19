20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 07:24

В случае провала переговоров санкции против России необходимо усилить, – Макрон

19 августа 2025, 07:24
Читайте також українською мовою
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ужесточить санкции против России, если переговоры о прекращении войны не принесут результата

Об этом сообщает BFMTV, передает RegioNews.

"Если процесс будет отклонен, мы все также согласны с тем, что санкции придется ужесточить, и в любом случае придется занять позицию, которая усилит давление на российскую сторону", – сказал Макрон журналистам в Вашингтоне.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

После встречи с Трампом и европейскими лидерами Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
санкции РФ война
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
19 августа 2025, 07:45
Украина не должна уступать Донбасс в переговорах с РФ, – Мерц
19 августа 2025, 07:39
Полтавщина под ракетной атакой: повреждены объекты энергетики, без света – более 1500 абонентов
19 августа 2025, 07:15
ВСУ ликвидировали еще около 900 оккупантов, уничтожили 66 артсистем врага
19 августа 2025, 07:09
Гарантии безопасности и соглашение об оружии: что сказал Зеленский после встречи с Трампом
19 августа 2025, 03:30
"Решающие дни для Украины": канцлер Германии Мерц сделал заявления после встречи с Трампом и Зеленским
19 августа 2025, 03:00
РФ предложила встречу с Путиным - Зеленский
19 августа 2025, 02:45
Покупка оружия на 100 миллиардов: что предложил Зеленский Трампу
19 августа 2025, 01:45
В Харьковской области судили предателя, который сдавал оккупантам соседей
19 августа 2025, 00:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »