Фото: YouTube

В ходе встречи с Владимиром Зеленским президент США заявил, что Украина получит гарантии безопасности. При этом он заявил, что Украину в НАТО не возьмут

Об этом президент США заявил во время встречи с Владимиром Зеленским, передает RegioNews.

Дональд Трамп заявил, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО. При этом он отметил, что Киев получит гарантию безопасности.

"Будет много, будет много помощи, когда речь идет о безопасности. Будет много помощи. Это будет хорошо. Они являются первой линией обороны, потому что они там, но мы тоже собираемся им помочь. Мы будем вовлечены, когда это произойдет", – говорит Трамп.

При этом на встрече Трамп заявил, что помощь Украине может прекратиться, если не потребуется.

Напомним, перед этим Зеленский встретился с Келлогом. Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США Китом Келлогом ситуацию на фронте и общие дипломатические возможности.