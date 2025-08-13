Президент Румынии планирует осенью посетить Киев

Фото: из открытых источников

Президент Румынии Никушор Дан планирует совершить официальный визит в Киев осенью этого года по приглашению президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он сообщил в соцсети X, передает RegioNews.

"Я принял приглашение президента @ZelenskyyUA посетить Киев этой осенью", - написал Дан.

В своем сообщении он отметил важность длительного мира в Украине и необходимость прекращения ежедневных обстрелов со стороны России.

Президент Румынии также выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по прекращению огня. По его словам, мир должен быть достигнут путем переговоров с участием Украины.

"Соглашение должно быть справедливым, долговременным и постоянным. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — отметил Дан.

Как известно, Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. Предварительно известно, что она запланирована в городе Анкоридж.

Напомним, несколько европейских лидеров обнародовали совместное заявление о мирном урегулировании конфликта в Украине. В нем они подчеркивают важность честного завершения войны, но детали предложенных шагов остаются неизвестными.

