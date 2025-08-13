07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
В Кривом Роге 5-летний мальчик погиб после падения с 9-го этажа
13 августа 2025, 07:50

Президент Румынии планирует осенью посетить Киев

13 августа 2025, 07:50
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Румынии Никушор Дан планирует совершить официальный визит в Киев осенью этого года по приглашению президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он сообщил в соцсети X, передает RegioNews.

"Я принял приглашение президента @ZelenskyyUA посетить Киев этой осенью", - написал Дан.

В своем сообщении он отметил важность длительного мира в Украине и необходимость прекращения ежедневных обстрелов со стороны России.

Президент Румынии также выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по прекращению огня. По его словам, мир должен быть достигнут путем переговоров с участием Украины.

"Соглашение должно быть справедливым, долговременным и постоянным. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — отметил Дан.

Как известно, Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. Предварительно известно, что она запланирована в городе Анкоридж.

Напомним, несколько европейских лидеров обнародовали совместное заявление о мирном урегулировании конфликта в Украине. В нем они подчеркивают важность честного завершения войны, но детали предложенных шагов остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что Франция определила поддержку Украины в качестве приоритета для себя в 2025 году. Страна делает ставку на развитие международного партнерства и помощь тем, кто больше всего в ней нуждается.

