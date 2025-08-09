Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске — Зеленский может присоединиться

Фото: Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной встрече с правителем России Владимиром Путиным, которая должна пройти 15 августа в американском штате Аляска

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, передает RegioNews.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены впоследствии. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - отметил Трамп.

Помощник российского президента Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков подтвердил информацию о встрече, передают российские СМИ.

В то же время, по информации источника CBS News, глава Украины Владимир Зеленский, вероятно, "в определенной форме" примет участие во встрече Трампа с Путиным на Аляске.

Напомним, российский диктатор Путин представил администрации президента США Трампа предложение о прекращении огня. По данным СМИ, среди требований главы Кремля территориальные уступки.

Ранее в СМИ опубликовали социальный опрос. Согласно которому, 69% украинцев хотят дипломатического урегулирования войны. При этом 24% граждан поддерживают идею продления боевых действий до окончательной победы.