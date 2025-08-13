07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
07:59  13 серпня
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
13 серпня 2025, 07:50

Президент Румунії планує восени відвідати Київ

13 серпня 2025, 07:50
Фото: з відкритих джерел
Президент Румунії Нікушор Дан планує здійснити офіційний візит до Києва восени цього року на запрошення президента України Володимира Зеленського

Про це він повідомив у соцмережі X, передає RegioNews.

"Я прийняв запрошення президента @ZelenskyyUA відвідати Київ цієї осені", — написав Дан.

У своєму дописі він наголосив на важливості тривалого миру в Україні та необхідності припинення щоденних обстрілів з боку Росії.

Президент Румунії також висловив підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню. За його словами, мир має бути досягнутий шляхом переговорів, за участі України.

"Угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", — зазначив Дан.

Як відомо, Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. Попередньо відомо, що вона запланована у місті Анкорідж.

Нагадаємо, кілька європейських лідерів оприлюднили спільну заяву про мирне врегулювання конфлікту в Україні. У ній вони підкреслюють важливість чесного завершення війни, але деталі пропонованих кроків залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що Франція визначила підтримку України як пріоритет для себе у 2025 році. Країна робить ставку на розвиток міжнародного партнерства та допомогу тим, хто найбільше її потребує.

