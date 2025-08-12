Фото из открытых источников

По мнению аналитика ISW, Путин до сих пор не изъявил желания идти на компромисс. При этом Кремль может использовать встречу диктатора с президентом США в своих целях

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Представитель Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос считает, что диктатор Путин не изъявил желания идти на компромиссы ради мира в Украине. По мнению аналитика, встреча Трампа и Путина это не изменит.

Баррос уверен, что Кремль попытается использовать эту встречу для создания раскола между Европой и США. При этом он добавил, что США имеют большие рычаги влияния и действительно могут добиться результатов, если это применят. Однако до сих пор американское правительство, заметил аналитик, отказывалось использовать возможности, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров.

Напомним, встреча Дональда Трампа и диктатора Путина состоится в Аляске уже 15 августа. При этом в Евросоюзе хотят, что украинский президент Владимир Зеленский так присутствовал там.