В документе они отмечают важность прекращения боевых действий и призывают к поиску справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность Украине и Европе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение главы государства.

Лидеры нескольких европейских стран обнародовали совместное заявление о мирном урегулировании конфликта в Украине накануне запланированной встречи президентов Трампа и Путина.

Заявление подчеркивает, что достичь успеха возможно только через комплексный подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию для прекращения ее агрессии. Европейские лидеры готовы содействовать этому процессу не только политически, но и через сохранение военной и финансовой помощи, а также введение санкций против Российской Федерации.

В тексте также отмечается важность обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины, которые позволят стране защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Подчеркивается, что любые переговоры должны учитывать позицию Украины и происходить на основе действующей линии соприкосновения, а международные границы не могут изменяться силой.

Кроме того, лидеры назвали вторжение России в Украину незаконным и нарушающим основные международные соглашения. Они подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также призвали к совместным действиям с США и украинскими властями для установления мира, который будет соответствовать общим интересам безопасности.

Напомним, президент Зеленский прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина, выразив свою позицию по поводу российской агрессии. Он подчеркнул веру в силу украинского народа и отметил неприемлемость награждать Россию за ее действия.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. По данным СМИ, Зеленский может присоединиться к этой встрече.