В ЕС заявили, что Россия "уже выиграла" войну против Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

"Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным результатом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", – заявил он.

По мнению венгерского лидера, единственный вопрос – это "когда и при каких обстоятельствах Запад, поддерживающий украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".

Как сообщалось, в МИД Украины выступили категорически против территориальных уступок РФ, а лидеры стран ЕС, кроме Орбана, заявили, что окончание войны в Украине должно быть честным.