Зеленский, Трамп и Вэнс встретятся онлайн: о чем будут говорить

Фото: BBC

Дональд Трамп и Джей Ди Венс планируют провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским и европейскими партнерами в преддверии саммита между США и Россией

Об этом информирует ABC News со ссылкой на двух американских чиновников, передает RegioNews.

Согласно данным СМИ, основной целью онлайн-встречи будет обсуждение текущей ситуации и возможных путей достижения мира.

Как известно, Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым наступлениям. Он отметил, что РФ перемещает для этого свои войска на фоне намеченной встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Путина.

Напомним, Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. Предварительно известно, что она запланирована в городе Анкоридж.

Ранее сообщалось, что несколько европейских лидеров обнародовали совместное заявление о мирном урегулировании конфликта в Украине. В нем они подчеркивают важность честного завершения войны, но детали предложенных шагов остаются неизвестными.

Владимир Зеленский также отреагировал на анонсированную президентом США встречу с Владимиром Путиным. По его словам, украинский народ заслуживает мира, однако этот мир должен быть достойным.