Франция официально: в 2025 году Украина – наш главный приоритет

фото: Офис Президента

Франция определила поддержку Украины как приоритет для себя в 2025 году. Страна делает ставку на развитие международного партнерства и помощь тем, кто больше ее нуждается

Об этом говорится в решении Совета по международным партнерствам при президенте Франции, обнародованном накануне вечером, передает RegioNews.

Франция подчеркивает свою решимость действовать уверенно на международной арене вместе со своими европейскими партнерами, даже во времена, когда некоторые ключевые союзники удаляются.

Особое внимание уделено поддержке стран, подвергшихся влиянию кризисов и конфликтов. Акцент делается на гуманитарных инициативах, программах восстановления и мероприятиях по обеспечению макрофинансовой стабильности.

"Учитывая прямую нависшую над Европой угрозу, Франция подтверждает, что Украина считается приоритетом в огромной поддержке", – говорится в документе.

Обновленные стратегические приоритеты, предложенные новой политикой, были разработаны в сотрудничестве с гражданским обществом и бизнесом. Их внедрение намечено до июня.

Напомним, Франция и Великобритания получили мандат возглавить коалиционные усилия по вопросам, связанным с украинской оборонной способностью.