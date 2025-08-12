Зеленский заявил, что Украине не хватает денег на дроны

фото: Офис Президента Украины

По состоянию на август соотношение потерь на фронте составляет примерно один к трем в пользу Украины

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Зеленского, соотношение в личном составе – 1 к 3 в пользу Украины, артиллерии – 1 до 2,4 в пользу противника, а FPV-дронов – 1 к 1,4 в пользу Украины.

Также он отметил, что Украине не хватает денег на дроны, потому страна ищет финансирование у европейских партнеров.

Ранее Зеленский заявил, что РФ готовится к новому наступлению. По его словам, на фоне встречи Путина и Трампа россияне стягивают силы на Запорожье и Донетчину.