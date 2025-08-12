В Белом доме сообщили, что Трамп планирует посетить РФ

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп в будущем планирует посетить РФ с официальным визитом

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, сообщает RegioNews со ссылкой на Sky News.

Левитт заявила, что она "очень уверена", что Трамп после встречи с Путиным 15 августа останется оптимистом.

Она также сообщила, что в будущем Трамп планирует посетить Россию.

Ранее стало известно, где состоится встреча Трампа и Путина. Как сообщили в Белом доме, лидеры США и РФ встретятся в городе Анкоридж. Это произойдет 15 августа.