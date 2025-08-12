В Белом доме сообщили, что Трамп планирует посетить РФ
Президент США Дональд Трамп в будущем планирует посетить РФ с официальным визитом
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, сообщает RegioNews со ссылкой на Sky News.
Левитт заявила, что она "очень уверена", что Трамп после встречи с Путиным 15 августа останется оптимистом.
Она также сообщила, что в будущем Трамп планирует посетить Россию.
Ранее стало известно, где состоится встреча Трампа и Путина. Как сообщили в Белом доме, лидеры США и РФ встретятся в городе Анкоридж. Это произойдет 15 августа.
В ISW рассказали, для чего Кремль может использовать встречу Путина и ТрампаВсе новости »
12 августа 2025, 03:45ЕС пытается привлечь Зеленского к переговорам Трампа и Путина
11 августа 2025, 23:15В МИД Украины выступили против территориальных уступок РФ
11 августа 2025, 22:25
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Стало известно, сколько населенных пунктов ВСУ освободили в Сумской области
12 августа 2025, 22:09В Киеве судили диверсанта, поджегшего Укрпочту
12 августа 2025, 21:45В Хмельницкой области женщина передавала в колонию наркотики в чае и майонезе.
12 августа 2025, 21:35В ЕС заявили, что Россия "уже выиграла" войну против Украины
12 августа 2025, 21:20Певец Вельбой рассказал, что будет делать, если получит повестку
12 августа 2025, 20:56"Найдем и уничтожим": Зеленский отреагировал на прорыв россиян в Донецкой области
12 августа 2025, 20:51Россияне ударили по Днепропетровщине: есть пострадавшая
12 августа 2025, 20:43Стало известно, в каком городе состоится встреча Трампа и Путина
12 августа 2025, 20:35Подрядчик из Харьковщины вернет деньги за недостроенные укрепления
12 августа 2025, 20:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все блоги »