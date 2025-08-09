Зеленский отреагировал на анонсированную встречу Трампа и Путина: что сказал президент

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на анонсированную президентом США Дональдом Трампом встречу с Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение главы государства.

"Путин не верил в наших людей и потому принял это свое безнадежное решение попытаться взять Украину. Это было его главной ошибкой - не считаться с украинцами. Я верю в наших людей. Украинцы сильные. Украинцы защищают свое. Конечно, мы не дадим России наград за сделанное", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, однако этот мир должен быть достойным: "Эту войну нужно кончать. И Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов. И именно это проблема, а не что-то другое".

По территориальному вопросу Зеленский отметил: "Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут".

Напомним, российский диктатор Путин представил администрации президента США Трампа предложение о прекращении огня. Среди требований главы Кремля территориальные уступки. В частности, Украина должна вывести войска по всей территории Донецкой области, а также признать Крым суверенной территорией России.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. По данным СМИ, Зеленский может присоединиться к этой встрече.

