Фото: ОП

На фоне встреч Путина и Трампа диктатор не меняет планов. По словам Владимира Зеленского, РФ все еще готовится к наступлению

Об этом сказал президент Украины во время обращения к народу 11 августа, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, Россия готовится к новым наступлениям. Он отметил, что РФ перемещает для этого свои войска на фоне намеченной встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Путина.

"Путин настроен на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать по-прежнему давить на Украину так, как и раньше. Нет никакого признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации", - говорит Зеленский.

Напомним, Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. Также несколько европейских лидеров обнародовали совместное заявление о мирном урегулировании конфликта в Украине. В нем они подчеркивают важность честного завершения войны, но детали предложенных шагов остаются неизвестными.

Впоследствии президент США заявил, что он хочет организовать также встречу Зеленского и Путина. При этом Дональд Трамп не уверен в том, будет ли сам присутствовать там.