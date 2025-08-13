07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
07:59  13 серпня
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
13 серпня 2025, 07:15

Зеленський, Трамп і Венс зустрінуться онлайн: про що говоритимуть

13 серпня 2025, 07:15
Фото: BBC
Дональд Трамп і Джей Ді Венс планують провести онлайн-зустріч із Володимиром Зеленським та європейськими партнерами напередодні саміту між США та Росією

Про це інформує ABC News із посиланням на двох американських високопосадовців, передає RegioNews.

Згідно з даними ЗМІ, основною метою онлайн-зустрічі буде обговорення поточної ситуації та можливих шляхів досягнення миру.

Як відомо, Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових наступів. Він зазначив, що РФ переміщує для цього свої війська на тлі запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. Попередньо відомо, що вона запланована у місті Анкорідж.

Раніше повідомлялося, що кілька європейських лідерів оприлюднили спільну заяву про мирне врегулювання конфлікту в Україні. У ній вони підкреслюють важливість чесного завершення війни, але деталі пропонованих кроків залишаються невідомими.

Володимир Зеленський також відреагував на анонсовану президентом США зустріч із Володимиром Путіним. За його словами український народ заслуговує на мир, однак цей мир має бути гідним.

Дональд Трамп Росія Україна війна Володимир Зеленський зустріч на Алясці зустріч Трампа і Путіна мирні переговори
