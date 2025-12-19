15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
09:26  19 декабря
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
19 декабря 2025, 18:44

Четыре района Днепропетровщины пострадали от обстрелов дронами и артиллерией

19 декабря 2025, 18:44
Читайте також українською мовою
Фото: глава Днепропетровской ОВА
Российские войска утром нанесли серию ударов по громадам Днепропетровщины, используя дроны и артиллерию

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

С утра под обстрелами оказались несколько громад Днепропетровской области. Российские войска применяли FPV-дроны, беспилотники и артиллерию, нанося удары по жилищной и гражданской инфраструктуре. Информацию о последствиях атак обнародовали местные органы власти.

Последствия утренних атак в громадах области

В Петропавловской громаде Синельниковского района вражеский FPV-дрон попал в частный жилой дом. В результате удара возник пожар, здание получило значительные повреждения. На месте работали спасатели, возгорание удалось ликвидировать. Данные о пострадавших уточняются.

На территории Никопольского района под обстрелами находились районный центр, а также Покровская, Марганецкая и Мировская громады. Противник применил ствольную артиллерию и FPV-дроны. Зафиксированы повреждения двух частных домов, хозяйственной постройки, газопровода и линий электропередач. Часть населённых пунктов временно оставалась без электроснабжения.

Еще один удар беспилотником российские войска нанесли по Зеленодольской громаде на Криворожье. Также FPV-дрон был направлен на Кривой Рог, где в результате атаки вспыхнул пожар. Кроме того, в Лиховской громаде Каменского района из-за применения БпЛА получили повреждения объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, ночью 19 декабря россияне снова атаковали энергообъекты Украины, оставив без электроснабжения потребителей в пяти областях – Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
