Фото: глава Днепропетровской ОВА

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

С утра под обстрелами оказались несколько громад Днепропетровской области. Российские войска применяли FPV-дроны, беспилотники и артиллерию, нанося удары по жилищной и гражданской инфраструктуре. Информацию о последствиях атак обнародовали местные органы власти.

Последствия утренних атак в громадах области

В Петропавловской громаде Синельниковского района вражеский FPV-дрон попал в частный жилой дом. В результате удара возник пожар, здание получило значительные повреждения. На месте работали спасатели, возгорание удалось ликвидировать. Данные о пострадавших уточняются.

На территории Никопольского района под обстрелами находились районный центр, а также Покровская, Марганецкая и Мировская громады. Противник применил ствольную артиллерию и FPV-дроны. Зафиксированы повреждения двух частных домов, хозяйственной постройки, газопровода и линий электропередач. Часть населённых пунктов временно оставалась без электроснабжения.

Еще один удар беспилотником российские войска нанесли по Зеленодольской громаде на Криворожье. Также FPV-дрон был направлен на Кривой Рог, где в результате атаки вспыхнул пожар. Кроме того, в Лиховской громаде Каменского района из-за применения БпЛА получили повреждения объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, ночью 19 декабря россияне снова атаковали энергообъекты Украины, оставив без электроснабжения потребителей в пяти областях – Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой.