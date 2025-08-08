Суд арестовал активы Жеваго из-за долга перед Нацбанком

иллюстративное фото: из открытых источников

Высокий Суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов Константина Жеваго, эксвладельца банка "Финансы и кредит"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НБУ.

Суд заморозил определенные активы Жеваго к решению по иску Национального банка Украины (НБУ) о признании и исполнении в Англии решения украинского суда, обязывающего его выплатить долг НБУ.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал его заплатить более 1,5 миллиарда гривен. Однако Жеваго не выполнил это обязательство.

Отметим, что Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

Как сообщалось, в марте 2025 года суд передал арестованное имущество беглого олигарха Жеваго в управление АРМА. Также под арестом находится имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом.