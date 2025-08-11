13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
11 августа 2025, 13:00

В Днепре экс-директор госпредприятия и его сын подозреваются в легализации более 2 млн. грн. из госбюджета

11 августа 2025, 13:00
Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Расследуется схема присвоения более 2 млн грн государственных средств, в которой фигурируют экс-руководитель госпредприятия и его сын

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, директор предприятия, производящего комплектующие для горной промышленности, организовал схему незаконного присвоения бюджетных средств.

Мужчина привлек к преступной деятельности своего сына, возглавлявшего связанное с предприятием общество с ограниченной ответственностью. Установлено, что госпредприятие заключило долгосрочный договор на поставку комплектующих именно этому ООО по ценам ниже рыночных. Затем продукцию перепродавали горно-обогатительным комбинатам по значительно более высокой стоимости.

Эксдиректор и его сын подозреваются в мошенничестве

Таким образом, чиновники завладели государственными средствами на сумму более 2 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги легализовали, перечислив их на собственные счета под видом выплаты дивидендов. Затем средства снимали с личных банковских карт.

О подозрении по факту легализации имущества, полученного преступным путем, сообщили обоим фигурантам прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры. Их действия квалифицированы по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что на Волыни разоблачили руководителя больницы в махинациях с закупкой медицинского оборудования во время пандемии COVID-19. По версии следствия он подписал документы, которые предусматривали почти двойное завышение стоимости системы кислородоснабжения.

легализация Днепр мошенничество бюджетные деньги махинации подозрение
