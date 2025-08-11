Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Расследуется схема присвоения более 2 млн грн государственных средств, в которой фигурируют экс-руководитель госпредприятия и его сын

По данным следствия, директор предприятия, производящего комплектующие для горной промышленности, организовал схему незаконного присвоения бюджетных средств.

Мужчина привлек к преступной деятельности своего сына, возглавлявшего связанное с предприятием общество с ограниченной ответственностью. Установлено, что госпредприятие заключило долгосрочный договор на поставку комплектующих именно этому ООО по ценам ниже рыночных. Затем продукцию перепродавали горно-обогатительным комбинатам по значительно более высокой стоимости.

Эксдиректор и его сын подозреваются в мошенничестве

Таким образом, чиновники завладели государственными средствами на сумму более 2 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги легализовали, перечислив их на собственные счета под видом выплаты дивидендов. Затем средства снимали с личных банковских карт.

О подозрении по факту легализации имущества, полученного преступным путем, сообщили обоим фигурантам прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры. Их действия квалифицированы по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса.

