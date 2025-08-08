Фото: прокуратура

Суд признал виновными депутата одного из городских советов Волынской области и его сообщников в организации незаконного выезда за границу военнообязанных мужчин

Депутат, работавший врачом в территориальном медобъединении, вместе с сообщником предлагали мужчинам внести фальшивые данные в медицинские документы о якобы серьезных болезнях. Это давало основания военно-врачебной комиссии признавать их непригодными или ограниченно пригодными к службе.

При этом врач выдавал поддельные справки и вносил ложную информацию в электронные медицинские системы. Стоимость "услуг" составляла от 2 до 6 тысяч долларов.

Сообщников задержали в марте 2023 года при получении части оплаты от 48-летнего мужчины из Луганской области. Следствие также установило, что к схеме был причастен еще один человек, изготовивший другому уклонисту фальшивые документы о "гуманитарной" поездке от благотворительного фонда.

Суд назначил наказание:

врачу-депутату – 7 лет заключения, запрет заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет и конфискацию имущества;

его сообщнику – 7 лет и 3 месяца заключения с конфискацией;

еще одному участнику – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Напомним, ранее на Закарпатье правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы, организованную 49-летним киевлянином. За 5500 долларов злоумышленник предлагал военнообязанным помощь в побеге из Украины под видом волонтеров в военной форме.