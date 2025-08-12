ВАКС відмовив у відстороненні голови АМКУ від посади: Кириленка підозрюють в незаконному збагаченні

Фото: соцмережі

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП щодо відсторонення від посади чинного Голови Антимонопольного комітету. Посадовця обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн і поданні недостовірних відомостей у декларації

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Рішення суду набрало законної сили та не підлягає оскарженню.

Водночас колегія суддів задовольнила окреме клопотання прокурора та поклала на обвинуваченого низку процесуальних обовʼязків, зокрема:

з'являтися за викликом до прокурора та суду;

не залишати межі України без дозволу суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками;

здати закордонні паспорти та інші документи для виїзду за кордон, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії цих обов'язків встановлено до 11 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, слідчі НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі, в якій фігурує чинний керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко.

Що відомо про справу Павла Кириленка

14 серпня 2024 року Національне антикорупційне бюро повідомило голові АМКУ Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн.

За версією слідства, за час роботи головою Донецької ОДА (2020–2023 роки), Кириленко набув 21 об'єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили розслідування, у якому заявили, що родина голови Антимонопольного комітету та колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Обрати запобіжний захід Кириленку мали б через 72 години з моменту оголошення підозри, однак це зайняло майже 2 тижні. Заставу в розмірі 30 мільйонів гривень за посадовця внесла компанія Едуарда Мкртчана.

Вже у червні 2025 року НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.