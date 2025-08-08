06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 07:29

Фігуранти справи про корупцію на закупівлях дронів і РЕБ вийшли під заставу

08 серпня 2025, 07:29
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
За двох фігурантів резонансної справи щодо розкрадання коштів під час закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) внесено застави. Йдеться про полковника Нацгвардії Василя Мишанського та директорку компанії "Акоптерс" Євгенію Сидельникову

Про це повідомили їх адвокати та речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Суспільному", передає RegioNews.

Захист Мишанського повідомив, що 2 мільйони гривень застави за нього внесли його побратими — гвардійці. Такий самий обсяг застави — 2 мільйони гривень — було внесено і за Євгенію Сидельникову.

Згідно з ухвалою суду, обом фігурантам заборонено залишати межі визначених населених пунктів, спілкуватися з іншими учасниками справи, а також вони повинні здати паспорти та носити електронні браслети.

Нагадаємо, за підозрюваного у корупції ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая також внесли заставу в розмірі 10 млн грн.

Що відомо про справу

2 серпня НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему. За даними слідства, у 2024–2025 роках група осіб привласнювала бюджетні кошти, виділені місцевою владою на потреби Сил оборони, шляхом завищення вартості державних контрактів на постачання дронів і РЕБ.

Серед підозрюваних:

  • ексголова Луганської ОВА та колишній очільник Мукачівської РДА Сергій Гайдай,
  • народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов,
  • керівник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко,
  • полковник Нацгвардії Василь Мишанський,
  • власниця та директорка компанії "Акоптерс" Євгенія Сидельникова.

Президент Володимир Зеленський 3 серпня підписав розпорядження про звільнення Сергія Гайдая. У свою чергу, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що членство Олексія Кузнєцова у партії призупинено на час розслідування.

4 серпня підозрюваного у корупції колишнього голову Луганської ОВА та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн. Нардепа Кузнєцова також відправили до СІЗО із заставою у 8 млн грн, Мишанського взяли під варту до 30 вересня із правом внесення 2 млн грн застави,

Розслідування триває.

