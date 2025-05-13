Нардепы требуют принудительно привести главу Госфинмониторинга Пронина на заседание ВСК

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Во вторник, 13 мая, должно было состояться заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует финансовые мошенничества и схемы с дропами. На него был официально приглашен глава Госфинмониторинга Филипп Пронин

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Впрочем, по словам депутата, в последний момент у Филиппа Пронина внезапно появились "международные встречи", и на заседание он так и не явился. Без официального уведомления или объяснений.

"Проголосовали обратиться в полицию для осуществления принудительного повода господина главы Финмона на следующее заседание", – говорит Железняк.

Напомним, в прошлом году в конце года Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина.

На этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с облсоветом, судом из НАПК и тем, что слишком много времени проводил в Киеве, и за год работы не стал ни своим в возглавляемом регионе, ни смог сформировать свою команду.

В декабре 2024 года Кабмин назначил Пронина главой Государственной службы финансового мониторинга Украины.

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