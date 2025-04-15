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15 апреля 2025, 18:55

Порошенко с трибуны Верховной Рады вдруг заявил о тоталитарном режиме

15 апреля 2025, 18:55
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Фото: YouTube
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5-й президент Украины с трибуны Верховной Рады раскритиковал власть. По его словам, власти начинают использовать военное положение в своих целях

Об этом Петр Порошенко заявил с трибуны Верховной Рады, передает RegioNews.

В своем выступлении лидер партии "Европейская солидарность" заявил, что сейчас вносится в парламент очередное продление военного положения. Это в 15-й раз, когда просят депутатов его поддержать. Порошенко заявил, что это нужно проголосовать, но он не понимает – почему это нужно делать за месяц до истечения предыдущего срока.

При этом он заявил о том, что власти начали использовать военное положение, чтобы построить в Украине авторитарный режим.

"Я хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима. Узурпация власти не может быть сегодня целью. Неограниченная власть Офиса над вами, над парламентариями - это унизительно для всей Украины", - заявил Порошенко

В своем выступлении он не забыл и о санкциях, которые были против него введены. По словам Порошенко, его фонд продолжает помогать армии, несмотря на "все препятствия благотворительному фонду и после введения неконституционных санкций".

Напомним, что 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука. Он отмечал, что все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Порошенко потом жаловался, что даже не может купить кофе. Он рассказывал, как хотел оплатить кофе для помощницы, но его счет оказался заблокирован.

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санкции Владимир Зеленский Петр Порошенко военное положение
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