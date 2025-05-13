Фото: Суспільне

Петр Порошенко обращался в суд, требуя, чтобы Офис президента предоставил доказательства введения против него санкций. Суд удовлетворил его требование

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Суд удовлетворил ходатайство Петра Порошенко об истребовании доказательств от Офиса президента, которые являлись основанием для введения против него санкций.

По словам пятого президента, за три месяца никто не услышал о причинах введения санкций. Также Порошенко заявил, что он ограничен в возможности помогать ВСУ.

"Трех часов хватило, чтобы один человек, занимающий сразу две должности — министра экономики и вице-премьера, вынес вопрос о введении санкций на заседание Правительства. Без оснований и обоснования. И уже через 40 минут это решение утвердили решением СНБО. Никакого расследования не было и не могло быть. Доказательств не было и не могло быть. этим кроется план, цель которого очевидна - убрать политического конкурента", - заявил Порошенко.

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Впоследствии Петр Порошенко в Парламенте раскритиковал власть. Он заявил, что власти начали использовать военное положение, чтобы построить в Украине авторитарный режим. Также он жаловался, что из-за блокировки счетов даже не может заплатить за кофе.