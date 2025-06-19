Фото: Европейская солидарность

Об этом сообщает hromadske, передает RegioNews.

Представители Офиса президента и Кабинета Министров просили закрыть рассмотрение судебного дела в полном объеме. Они аргументировали это тем, что по делу фигурируют материалы с грифом "Для служебного пользования". При этом представители Порошека призвали снять соответствующее ходатайство с рассмотрения. Они заявили, что закрытие разбирательства закроет доказательства стороны пятого президента от общественности.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что законодательство предусматривает возврат из закрытого режима рассмотрения в открытый, если информация, для защиты которой переходили на закрытый режим, стала публичной. Он заявил, что готов лично взять ответственность и обнародовать какие-либо документы, чтобы потом суд мог вернуться в открытый режим.

"Мы найдем способ саботировать эту ситуацию. В любом случае общество узнает, что произошло между Министерством экономики и СНБО", – заявил адвокат Порошенко.

По данным источников, hromadske основаниями для введения санкций против Порошенко называют:

уголовное дело о государственной измене, когда Порошенко в сговоре с Виктором Медведчуком и руководством РФ разрешил "Центрэнерго" покупать уголь на временно оккупированной Донбассе и Луганщине;

участие Порошенко в создании Партии регионов и работу в правительстве Виктора Януковича, когда тот, будучи министром иностранных дел, принимал участие в подготовке Харьковских соглашений;

сотрудничество с РФ через фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука президент Владимир Зеленский ввел в феврале 2025 года. После этого Петр Порошенко активно критиковал руководство. Он также заявлял, что власти начали использовать военное положение, чтобы построить в Украине авторитарный режим.