Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко"

Он рассказал, что над этим работают следователи

Он рассказал, что над этим работают следователи

Фото из открытых источников

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Сегодня. Вечер" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

По словам Геращенко, во время акции "были попытки провокаторов вызвать насилие, вызывать полицию для того, чтобы пролилась кровь".

На вопрос, почему подозрение пока объявлено только одному участнику акции, заместитель Авакова ответил, что "будут и другие подозреваемые".

Это первый человек, но там будут и другие подозреваемые. Вы увидите заявления в Офисе национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний и сегодня работают, чтобы собрать доказательства, пересматривают сотни часов видеоматериалов СМИ и оперативных съемок, которые у нас есть. Будет не одна подозрение, будут и другие... У нас полностью собрана информация о тех лицах, которые призывали к тому, чтобы было насилие, до тех лиц, которые это реализовывали, и каждый будет отвечать... К тому же, лицам, которые поджигали табличку, поджигали двери, разбивали окна, будут пред'предъявлены также гражданские иски о компенсации причиненного вреда, - сказал Геращенко.

Как сообщалось, сегодня Кабмин выступил с официальным заявлением относительно погромов на Банковой. Члены правительства требуют расследования от силовиков.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами. Также они с газовой горелки подожгли табличку здания.

После акции одному задержанному предъявлено обвинение в хулиганстве. У Авакова утверждают, что "за спинами провокаторов стоят политиканы".