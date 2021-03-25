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25 марта 2021, 17:35 155

СБУ обещает новые подозрения по делу агента НАБУ Шевченко

25 марта 2021, 17:35 155
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Ему предъявляют обвинение в продаже российского оружия в Ирак и Сирию
Ему предъявляют обвинение в продаже российского оружия в Ирак и Сирию
Фото: Facebook
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По делу о создании незаконного вооруженного формирования нардепом 8 созыва Семеном Семенченко и агентом НАБУ Евгением Шевченко скоро будут объявлены новые подозрения.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш, передает RegioNews.

По его словам, на первом этапе расследования основным фигурантам дела, которые "фактически возглавляли различные направления этой ЧВК", вручили шесть подозрений.

Подозрения еще будут, потому что нами назначен ряд исследований и экспертиз. Будут объявляться подозрения другим представителям этого незаконного вооруженного формирования", - сказал Головаш.

По словам начальника Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Константина Невмержицкого, Служба безопасности Украины проверяет Евгения Шевченко на предмет продажи российского оружия в Ирак, Сирию и Афганистан.

Службой безопасности проверяется причастность непосредственно Шевченко к налаживанию продажи оружия из Российской Федерации в Ирак, Сирию и Афганистан", - заявил Невмержицкий.

Он также показал фотографии, на которых Евгений Шевченко изображен якобы с покупателями оружия. Кроме того, агента НАБУ обвиняют в перепродаже клистронов, изготовленных в России.

Напомним, 24 марта СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко, его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.

В тот же день в Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.

Позже агент НАБУ Шевченко отрицает свою причастность к обвинениям СБУ в создании частной армии.

НАБУ СБУ уголовное дело Семен Семенченко Евгений Шевченко

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