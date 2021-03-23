В Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой

Сейчас ремонт оценивают в 250-300 тысяч гривен

Сейчас ремонт оценивают в 250-300 тысяч гривен

Фото: из открытых источников

Государственное управление делами должно публично отчитаться о всех выполненных работах по ремонту здания Офиса президента после протеста в поддержку Сергея Стерненко, который состоялся 20 марта.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Отмечается, что в настоящее время Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений.

Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Так, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, среди прочего отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание", - сообщили в ОП.

В настоящее время около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски с гранита. Стоимость этих услуг может составлять 250-300 тысяч гривен.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.