Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка

Называют сумму в 2 миллиона гривен

Называют сумму в 2 миллиона гривен

Фото из открытых источников

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента, передает RegioNews.

В Офисе президента считают, что повреждения здания участниками акции протеста 20 марта предварительно оцениваются в 2 млн грн.

Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски течение 72 часов, она впитается в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими. Напомним, первые два этажа здания были сооружены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ в., - говорится в сообщении.

Вместе с тем, к смыванию краски пока еще не приступили.

Как сообщалось накануне, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.

Сегодня стало известно, что задержанному на протестах сторонников Стерненка предъявлено обвинение в хулиганстве.