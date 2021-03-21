10:46  20 марта
В Украине снова более 15 тысяч новых COVID-больных: в каких областях больше всего
13:09  21 марта
В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей
10:15  21 марта
От начала суток в ООС обстрелов не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
21 марта 2021, 12:34 350

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка

21 марта 2021, 12:34 350
Читайте також українською мовою
Называют сумму в 2 миллиона гривен
Называют сумму в 2 миллиона гривен
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента, передает RegioNews.

В Офисе президента считают, что повреждения здания участниками акции протеста 20 марта предварительно оцениваются в 2 млн грн.

Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски течение 72 часов, она впитается в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими. Напомним, первые два этажа здания были сооружены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ в., - говорится в сообщении.

Вместе с тем, к смыванию краски пока еще не приступили.

Как сообщалось накануне, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.

Сегодня стало известно, что задержанному на протестах сторонников Стерненка предъявлено обвинение в хулиганстве.

Офис президента архитектура Сергей Стерненко гранит ущерб акции протеста

В Одессе люди пришли под СИЗО поздравить с днем рождения Стерненко
20 марта 2021, 16:40
Стерненко остаётся в СИЗО
19 марта 2021, 14:36
Железнодорожники заявляют о предупредительной акции 31 марта
12 марта 2021, 18:38
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Довыборы на Донбассе: Ахметов побеждает с избыточным успехом
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua