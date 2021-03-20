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20 марта 2021, 20:37 40

Сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами

20 марта 2021, 20:37 40
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Также они из газовой горелки подожгли табличку здания
Также они из газовой горелки подожгли табличку здания
Фото из открытых источников
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Сегодня, 20 марта, в Киеве проходит акция на поддержку осужденного на 7 лет активиста Сергея Стерненко. Его сторонники собрались в центре столицы, возле Офиса президента, с требованием отпустить активиста на свободу.

Об этом сообщает RegioNews.

На улице Банковой собрались несколько сотен протестующих. Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Сегодня его - завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным" и другие.

Активисты бросают файеры, петарды и шумовые гранаты. Также они облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко".

Кроме этого, сторонники активиста подожгли табличку Офиса президента. К тому же они обстреливали Офис президента из пиротехники и пытались проникнуть внутрь.

После этого полиция хотела вытеснить активистов, но произошла контратака и правоохранителей самих оттеснили.

Около 20:30 организаторы акции заявили, что она закончилась. Люди начали расходиться. Все закончилось салютом.

Напомним, что сегодня у Сергея Стерненко день рождения. В Одессе активисты поздравили его под СИЗО - собрались около двух десятков человек. Среди них были члены общественной организации "Солидарная Молодежь", друзья осужденного видеоблоггера и другие одесские активисты.

Киев Офис президента президент Сергей Стерненко акция

 
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