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23 марта 2021, 10:37 527

"Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой

23 марта 2021, 10:37 527
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Депутаты планируют собраться на внеочередное заседание в пятницу
Депутаты планируют собраться на внеочередное заседание в пятницу
Фото: из открытых источников
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Народные депутаты от фракции "Слуга народа" внесли в Верховную Раду проект постановления об осуждении событий под зданием Офиса Президента вечером 20 марта.

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Тогда сторонники активиста Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения, обрисовали граффити стены здания, разбили окна, повредили табличку, фасад и двери.

Известно, что инициаторами постановления № 5295 выступают 130 народных депутатов от правящей фракции "Слуга народа".

Они зарегистрировали его 22 марта. Сейчас текст постановления отсутствует в открытом доступе, он передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

В "Слуге народа" предварительно планируют провести внеочередное заседание Рады в пятницу, 26 марта, вся повестка дня пока неизвестна.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

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