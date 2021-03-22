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22 марта 2021, 21:26 10

Внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет в пятницу - нардеп

22 марта 2021, 21:26 10
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Вероятно рассмотрят вопрос тарифов и ФОПов
Фото из открытых источников
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Проведение внеочередного заседания Верховной Рады предварительно запланировано на пятницу, 26 марта.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Повестка дня пока неизвестна.

Предварительно внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу (26.03). Повестка дня будет позже. Но я буду предлагать также включить вопрос о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто - написал Качура.

Как сообщалось, "Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненко".

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами. Также они с газовой горелки подожгли табличку здания.

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