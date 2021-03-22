Внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет в пятницу - нардеп
Вероятно рассмотрят вопрос тарифов и ФОПов
Вероятно рассмотрят вопрос тарифов и ФОПов
Проведение внеочередного заседания Верховной Рады предварительно запланировано на пятницу, 26 марта.
Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Повестка дня пока неизвестна.
Предварительно внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу (26.03). Повестка дня будет позже. Но я буду предлагать также включить вопрос о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто - написал Качура.
Как сообщалось, "Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненко".
Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами. Также они с газовой горелки подожгли табличку здания.
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