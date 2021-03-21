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21 марта 2021, 18:16 3945

Журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП

21 марта 2021, 18:16 3945
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Отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн
Отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн
Фото Укринформ
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Журналист рандомно списался с конторами, которые предоставляют услуги, необходимые для устранения повреждений, нанесенных протестующими зданию Офиса президента 20 марта.

Об этом сообщил журналист Вячеслав Лакомкин на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Позвонил я в клининговую компанию и они готовы отмыть ГРАНИТ ЗА 12 ТЫСЯЧ ГРИВЕН. За один рабочий день! ДВЕРИ реставрируют ПОЛНОСТЬЮ за 30 тысяч гривен. И того - 42 тысячи гривен! Пусть даже 50 тысяч, - написал Лакомкин.

Он напомнил, что Офис президента называет сумму в 2 млн грн, отмечая при этом, что через 72 часа краска въестся в гранит и отмыть ее станет значительно труднее.

Надеюсь, что за два ляма они и гранит заменят, покроют его антипокрасочными веществами. А двери заменят на портал в ад, - добавил журналист.

Подзвонив я в клінінгову компанію і вони готові відмити ГРАНІТ ЗА 12 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ. За один робочий день! ДВЕРІ...

Posted by Вячеслав Лакомкин on Sunday, March 21, 2021

Также в Telegram-канале Лиса правда by Kuksin журналист Евгений Куксин напомнил историю о том, как в прошлом году в Кабмине "кинули " на зарплату" альпинистов, которые три месяца ремонтировали здание правительства. Тогда под реконструкцию был проведен тендер на 13 миллионов, из которых один миллион заложено на услуги альпинистов.

В результате – рабочие которые проработали около 7 000 квадратных метров площади получили половину зарплаты. Да и ту – наличными на руки, - написал журналист.

Как выяснилось, победитель тендера ООО Спектрум Девеопмент привлек другую фрму ООО Будкоїн, которая уже и организовала альпинистов. После проведенных ремонтных работ Спектрум Девеопмент не рассчитался с подрядчиком. А потому платить альпинистам ничем.

Как сообщалось, Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Офис президента деньги цена ремонт акции протеста

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