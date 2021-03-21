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21 марта 2021, 16:22 18

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненко"

21 марта 2021, 16:22 18
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Фракция «Слуга народа» обнародовала заявление, в котором инициирует внеочередное заседание Верховной рады с участием силовиков и принятие постановления c оценками события.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт партии "Слуга народа".

Фракция "Слуга Народа" заявила, что категорически не воспринимает "попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями властей насилием, вандализмом, глумлением над символами нашего государства".

В связи с этим требуем от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, что происходили вчера под Офисом Президента, определить меру вины тех или иных участников за материальный ущерб, нанесенный государственному имуществу, и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба, - говорится в заявлении фракции.

Также они требуют "внимательно изучить видеоматериалы, фиксирующие вчерашнее событие под ОП, на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур, о чем может свидетельствовать участие в этой акции аффилированных с этими силами и фигурами лиц". Отдельным требованием отмечают "квалифицировать участие во вчерашней акции народных депутатов, чья ответственность перед гражданами и законом несравненно выше".

Мы уважаем право на мирный протест, но требуем защитить право граждан на улицы без насилия и вандализма. Ждем решительных, квалифицированных и бескомпромиссных действий со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности, - сообщается в заявлении.

Фракция инициирует проведение внеочередного заседания "в кратчайший срок с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного события, с задачами конкретным министрам и тому подобное".

Как сообщалось, "слуги" отреагировали на погром Банковой - осуждают акты вандализма и требуют извинений. Нардепы призвали коллег во власти ускорить работу по очистке судебной системы.

Напомним, вчера сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами. Также они с газовой горелки подожгли табличку здания.

Впоследствии относительно протестов сторонников Стерненка стало известно, что задержанному предъявлено обвинение в хулиганстве. У Авакова утверждают, что "за спинами провокаторов стоят политиканы".

Сегодня Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

Слуга народа Верховная Рада заседание Сергей Стерненко акции протеста

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