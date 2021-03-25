Вандализм на Банковой: одному из активистов объявили подозрение, другого отправили под арест

Активисту Ратушному может грозить от трех до десяти лет лишения свободы

Активисту Ратушному может грозить от трех до десяти лет лишения свободы

Фото: из открытых источников

Одному из киевских активистов, который участвовал в акции под Офисом президента и которая закончилась вандализмом, вручили подозрение. Еще одного активиста - Евгения Строканя суд отправил на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Так, по словам активиста Романа Ратушного, ему объявили подозрение на выходе из одного из телеканалов. На этом же эфире должен был присутствовать и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, у которого накануне Роман требовал опровергнуть неправдивую информацию на опубликованном видео с протестов на Банковой.

Я считаю, что заказчиком этой подозрения является заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов и это месть за мою деятельность по защите Протасова яра от незаконной застройки Геннадия Корбана, интересы которого Смирнов лоббирует и после того как перестал быть его адвокатом", - отметил он.

Активисту вменяют участие в хулиганстве, которое было совершено группой лиц (от трех до семи лет лишения свободы) и умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. За это может грозить лишение свободы от трех до десяти лет.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта. "Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".