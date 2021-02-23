Под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения

Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажжёный фаер

Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажжёный фаер

Фото PavlovskyNews

В Киеве к Офису президента пришли больше тысячи сторонников Сергея Стерненко. Подойти непосредственно под ОП им не дают силовики.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

На улицу Институтскую пришло много людей поддержать Стерненко, начались столкновения.

Протестующие требуют, чтоб их пропустили под стены ОП.

Правоохранители открыли узкий проход по Банковой с правой стороны, но люди пока не спешат им воспользоваться и скандируют "Киев, вставай! " И "Волю Стерненко".

Экс-нардеп Владимир Парасюк уже вступил в словесную перепалку с нацгвардейцем.

Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажжёный фаер. Силовики пробовали оттеснить протестующих, но нарвались на контратаку.

Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.

Также Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"

Еще в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.

Также Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирования судебной системы.