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23 февраля 2021, 20:52 129

Под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения

23 февраля 2021, 20:52 129
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Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажжёный фаер
Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажжёный фаер
Фото PavlovskyNews
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В Киеве к Офису президента пришли больше тысячи сторонников Сергея Стерненко. Подойти непосредственно под ОП им не дают силовики.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

На улицу Институтскую пришло много людей поддержать Стерненко, начались столкновения.

Протестующие требуют, чтоб их пропустили под стены ОП.

Правоохранители открыли узкий проход по Банковой с правой стороны, но люди пока не спешат им воспользоваться и скандируют "Киев, вставай! " И "Волю Стерненко".

Экс-нардеп Владимир Парасюк уже вступил в словесную перепалку с нацгвардейцем.

Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажжёный фаер. Силовики пробовали оттеснить протестующих, но нарвались на контратаку.

Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.

Также Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"

Еще в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.

Также Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирования судебной системы.

В Житомире сторонники Стерненко подрались с полицией: есть задержанные.

Киев Офис президента полиция протесты Сергей Стерненко акции протеста

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