Под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения
В Киеве к Офису президента пришли больше тысячи сторонников Сергея Стерненко. Подойти непосредственно под ОП им не дают силовики.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.
На улицу Институтскую пришло много людей поддержать Стерненко, начались столкновения.
Протестующие требуют, чтоб их пропустили под стены ОП.
Правоохранители открыли узкий проход по Банковой с правой стороны, но люди пока не спешат им воспользоваться и скандируют "Киев, вставай! " И "Волю Стерненко".
Экс-нардеп Владимир Парасюк уже вступил в словесную перепалку с нацгвардейцем.
Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажжёный фаер. Силовики пробовали оттеснить протестующих, но нарвались на контратаку.
Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.
После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.
Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.