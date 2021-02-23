В Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет

Его признали виновным в том, что он похитил человека

Его признали виновным в том, что он похитил человека

Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 февраля Приморский суд Одессы вынес приговор активисту и бывшему председателю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, он получил 7 лет тюремного заключения с конфискацией половины имущества.

Об этом стало известно из трансляции заседания суда, передает RegioNews.

Стерненка возьмут под стражу в зале суда. Известно, что перед судом в зал заседания не пускали свободных слушателей.

Стерненку инкриминируют похищение депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, которое произошло весной 2015 года. По словам потерпевшего, ему позвонил Стерненко и предложил встретиться, чтобы обсудить вопросы его работы.

Целью нападения, по мнению прокуроров, было завладение имуществом Щербича - его банковской карточкой и телефоном. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступление якобы совершили в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей.

Стерненко и еще один фигурант дела свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали. Сергея Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия - травматического пистолета. По этой статье его освободили от ответственности, поскольку истек срок давности.

Прокуроры требовали приговорить Стерненко к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, однако суд решил признать его виновным и отправил в тюрьму на 7 лет и 3 месяца. Также суд приговорил конфисковать половину имущества Стерненка.

Сам Активист свою вину не признал и заявил, что считает дело и приговор политически вмотиваванимы. Он обвинил президента Владимира Зеленского, генпрокурора Ирину Венедиктову и мэра Одессы Геннадия Труханова в приговоре против себя.

Напомним, 16 июня активиста Стерненка отправили под домашний арест

Ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненка обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.