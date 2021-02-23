На судью по делу Стерненко давили Татаров, Венедиктова и Труханов - нардеп

В "Голосе" заявляют, что на прошлой неделе Стерненко планировали оправдать

В "Голосе" заявляют, что на прошлой неделе Стерненко планировали оправдать

Фото: Цензор.НЕТ

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов оказывали давление на судью по делу активиста Сергея Стерненко, которого отправили на семь лет за решетку.

Об этом журналистам в Верховной Раде заявила народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова, передает RegioNews.

Нардеп утверждает, что дело сфальсифицировано, а на судью оказывалось давление.

Я могу точно назвать три фамилии: Труханов, Татаров и Венедиктова. Без прокуратуры, ходатайства прокуроров о максимальном сроке заключения и то, что человека взять под стражу прямо в зале суда, этого не было бы", - сказала Устинова.

Она добавила, что на прошлой неделе по делу Сергея Стерненко готовился оправдательный приговор.

Была информация в прошлую пятницу, что должен был быть оправдательный приговор. И на самом деле на судью очень давили, он его не зачитал и перенес заседание на неделю. И как видите - за неделю полностью изменилась ситуация", - утверждает Устинова.

О том, что на судью давили, написал в Facebook и сам Стернеко.

Судью таки дожала Венедиктова, Татаров и Труханов за эти дни. Обвинительный приговор по всем статьям", - заявил он.

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет, его признали виновным в том, что он похитил человека. Под судом в деле Стерненко едва не подрались протестующие с полицией.

Сторонники Стерненко заявили, что проведут акцию протеста под Офисом Зеленского.