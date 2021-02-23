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23 февраля 2021, 17:33 4

Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко

23 февраля 2021, 17:33 4
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Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"
Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"
Фото из открытых источников
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Сегодня Ужгород присоединится к всеукраинской акции протеста против приговора по делу активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение ФРИ Ужгород в Facebook.

Представители общественной организации ФРИ Ужгород призывают горожан сегодня в 19:00 присоединиться к мирной акции протеста на Театральной площади.

Мы, объединение общественных организаций, выступаем категорически против преследования Сергея Стерненко по политическим мотивам. Дела, по которым активиста Стерненко пытаются привлечь к ответственности (политической расправе), сфабрикованы и никакого отношения к закону или праву не имеют.

Мы не оставим их без внимания. Нам рот не закрыть, мы будем протестовать против произвола власти, мы будем напоминать им имена Кати Гандзюк, Николая Яремы и Сергея Стерненко и многих других, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.

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