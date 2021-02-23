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23 февраля 2021, 14:52 4

Взрыв в многоэтажке в Новоднестровске: пострадавшая умерла в реанимации

23 февраля 2021, 14:52 4
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В полиции пока согласовывают переквалификацию уголовного дела
Фото molbuk.ua
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Пострадавшая во время взрыва гранаты в Новоднестровске Черновицкой области 51-летняя женщина умерла в реанимации Сокирянской центральной райбольницы.

Об этом сообщил главный врач Сокирянской больницы Александр Андрийчук, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Вчера вечером к нам привезли женщину в очень тяжелом состоянии с политравмами, была травма головы, перелом рук и ног, а также повреждения туловища, она была без сознания. Утром пришла в себя, но, к сожалению, умерла, - сказал Андрийчук.

В областном управлении Национальной полиции в настоящее время согласовывают переквалификацию уголовного дела.

Как сообщалось, вчера в Новоднестровске Черновицкой области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший. Очевидцы говорят о вероятности применения гранаты.

Впоследствии стало известно, что в отношении взрыва гранаты в Новоднестровске полиция расследует инцидент как умышленное убийство. Злоумышленник задержан, раненая в результате взрыва женщина госпитализирована.

взрыв Черновицкая область полиция убийство Граната смерть

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