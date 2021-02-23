Взрыв в многоэтажке в Новоднестровске: пострадавшая умерла в реанимации
Пострадавшая во время взрыва гранаты в Новоднестровске Черновицкой области 51-летняя женщина умерла в реанимации Сокирянской центральной райбольницы.
Об этом сообщил главный врач Сокирянской больницы Александр Андрийчук, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.
Вчера вечером к нам привезли женщину в очень тяжелом состоянии с политравмами, была травма головы, перелом рук и ног, а также повреждения туловища, она была без сознания. Утром пришла в себя, но, к сожалению, умерла, - сказал Андрийчук.
В областном управлении Национальной полиции в настоящее время согласовывают переквалификацию уголовного дела.
Как сообщалось, вчера в Новоднестровске Черновицкой области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший. Очевидцы говорят о вероятности применения гранаты.
Впоследствии стало известно, что в отношении взрыва гранаты в Новоднестровске полиция расследует инцидент как умышленное убийство. Злоумышленник задержан, раненая в результате взрыва женщина госпитализирована.