Под судом в деле Стерненка едва не подрались протестующие с полицией
Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко
Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко
Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. Под судом проходит акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Между протестующими и полицией произошли столкновения. Во время оглашения приговора была толкотня.
Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Теперь участники протеста блокируют выход из суда, поставили авто и заблокировали выезд.
Напомним, сегодня, 23 февраля Приморский суд Одессы объявил приговор активисту и бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку, он получил 7 лет тюремного заключения с конфискацией половины имущества.
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