Под судом в деле Стерненка едва не подрались протестующие с полицией

Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко

Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко

Фото из открытых источников

Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. Под судом проходит акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Между протестующими и полицией произошли столкновения. Во время оглашения приговора была толкотня.

Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Теперь участники протеста блокируют выход из суда, поставили авто и заблокировали выезд.

Напомним, сегодня, 23 февраля Приморский суд Одессы объявил приговор активисту и бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку, он получил 7 лет тюремного заключения с конфискацией половины имущества.