08:59  23 февраля
В Украине за сутки выявили более четырех тысяч новых случаев COVID-19
11:55  23 февраля
У Зеленского объяснили, почему он пригрозил Раде роспуском
08:31  23 февраля
Обострение на Донбассе: в ООС заявляют о 2 убитых и 3 раненых военнослужащих
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2021, 11:59 133

Под судом в деле Стерненка едва не подрались протестующие с полицией

23 февраля 2021, 11:59 133
Читайте також українською мовою
Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко
Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. Под судом проходит акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Между протестующими и полицией произошли столкновения. Во время оглашения приговора была толкотня.

Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Теперь участники протеста блокируют выход из суда, поставили авто и заблокировали выезд.

Напомним, сегодня, 23 февраля Приморский суд Одессы объявил приговор активисту и бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку, он получил 7 лет тюремного заключения с конфискацией половины имущества.

суд Украина полиция Сергей Стерненко активисты

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города
Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"
Все публикации »
Виктор Таран
Елена Дяченко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram