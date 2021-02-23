Предлагал ли Зеленский должность Стерненко: Мендель отрицает, Маси Найем подтверждает
Адвокат Найем опроверг заявление прессекретаря президента Юлии Мендель, что Зеленский не предлагал активисту Стерненко, которому сегодня присудили 7 лет лишения свободы, никаких должностей.
Об этом Маси Найем сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
В зале суда после оглашения приговора активисту Стерненко передали телефон, по которому он якобы связался с президентом,
Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор, — сказал активист.
После разговора Стерненко сказал, что Зеленский только спросил, зачем ему звонят, и положил трубку. Стерненко также заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность и обещал, что расследование дел о нападениях на него будут проведены.
Впоследствии эти слова опровергла пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая заявила, что никаких звонков от Стерненко к Зеленскому не было, и никаких должностей президент Стерненко не предлагал.
Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек, - написал Найем.
Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.
После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.
Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.