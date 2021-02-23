Предлагал ли Зеленский должность Стерненко: Мендель отрицает, Маси Найем подтверждает

Защитник заявляет, что при этом было минимум 10 свидетелей

Защитник заявляет, что при этом было минимум 10 свидетелей

Фото из открытых источников

Адвокат Найем опроверг заявление прессекретаря президента Юлии Мендель, что Зеленский не предлагал активисту Стерненко, которому сегодня присудили 7 лет лишения свободы, никаких должностей.

Об этом Маси Найем сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В зале суда после оглашения приговора активисту Стерненко передали телефон, по которому он якобы связался с президентом,

Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор, — сказал активист.

После разговора Стерненко сказал, что Зеленский только спросил, зачем ему звонят, и положил трубку. Стерненко также заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность и обещал, что расследование дел о нападениях на него будут проведены.

Впоследствии эти слова опровергла пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая заявила, что никаких звонков от Стерненко к Зеленскому не было, и никаких должностей президент Стерненко не предлагал.

Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек, - написал Найем.

Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.