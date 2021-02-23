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23 февраля 2021, 16:43 10

Предлагал ли Зеленский должность Стерненко: Мендель отрицает, Маси Найем подтверждает

23 февраля 2021, 16:43 10
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Фото из открытых источников
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Адвокат Найем опроверг заявление прессекретаря президента Юлии Мендель, что Зеленский не предлагал активисту Стерненко, которому сегодня присудили 7 лет лишения свободы, никаких должностей.

Об этом Маси Найем сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В зале суда после оглашения приговора активисту Стерненко передали телефон, по которому он якобы связался с президентом,

Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор, — сказал активист.

После разговора Стерненко сказал, что Зеленский только спросил, зачем ему звонят, и положил трубку. Стерненко также заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность и обещал, что расследование дел о нападениях на него будут проведены.

Впоследствии эти слова опровергла пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая заявила, что никаких звонков от Стерненко к Зеленскому не было, и никаких должностей президент Стерненко не предлагал.

Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек, - написал Найем.

Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.

суд президент адвокат Сергей Стерненко Юлия Мендель

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