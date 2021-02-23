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23 февраля 2021, 13:59 928

Сторонники Стерненка проведут акцию протеста под Офисом Зеленского

23 февраля 2021, 13:59 928
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Она состоится 23 февраля
Она состоится 23 февраля
Фото из открытых источников
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українською мовою

Сторонники активиста и блогера Сергея Стерненка, которого одесский суд приговорил к семи годам лишения свободы, собираются 23 февраля провести акцию протеста возле здания Офиса президента на улице Банковой в центре Киева.

Об этом пишет RegioNews.

Начало мероприятия предварительно запланировано на 20.00. Об этом, в частности, у себя в Telegram сообщил внефракционный народный депутат Гео Лерос: "Встречаемся на Банковой в 20:00".

Призывы "устроить коллапс в Киеве" звучали и после оглашения приговора в Приморском райсуде Одессы. В соцсетях уже создан хэштег #ВолюСтерненку.

Напомним, сегодня, 23 февраля Приморский суд Одессы объявил приговор активисту и бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку, он получил 7 лет тюремного заключения с конфискацией половины имущества.

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