Сторонники Стерненка проведут акцию протеста под Офисом Зеленского

Она состоится 23 февраля

Она состоится 23 февраля

Фото из открытых источников

Сторонники активиста и блогера Сергея Стерненка, которого одесский суд приговорил к семи годам лишения свободы, собираются 23 февраля провести акцию протеста возле здания Офиса президента на улице Банковой в центре Киева.

Об этом пишет RegioNews.

Начало мероприятия предварительно запланировано на 20.00. Об этом, в частности, у себя в Telegram сообщил внефракционный народный депутат Гео Лерос: "Встречаемся на Банковой в 20:00".

Призывы "устроить коллапс в Киеве" звучали и после оглашения приговора в Приморском райсуде Одессы. В соцсетях уже создан хэштег #ВолюСтерненку.

Напомним, сегодня, 23 февраля Приморский суд Одессы объявил приговор активисту и бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку, он получил 7 лет тюремного заключения с конфискацией половины имущества.