Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой из-за приговора Стерненко

Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирование судебной системы

Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирование судебной системы

Фото из открытых источников

Львовский областной совет принял обращение к высшей власти с требованием обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение апелляции экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко, а также реформирования судебной системы Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Львовского облсовета.

Львовские депутаты обратились к президенту Украины, генеральному прокурору, Верховной Раде и уполномоченному Верховной Рады по правам человека относительно обвинительного приговора по делу Стерненко, который они считают несправедливым и необоснованным.

Отмечается, что обвинительный акт базировался на показаниях руководителя Одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича (потерпевший по делу –ред.).

По мнению депутатов, это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранение неудобных для власти людей.

Дело Стерненко на протяжении нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование. Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно – лишь реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям. Учитывая вышеизложенное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленной наработки и внедрения судебной реформы в Украине, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.

Также Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненку. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"

Еще в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.