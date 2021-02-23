Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой из-за приговора Стерненко
Львовский областной совет принял обращение к высшей власти с требованием обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение апелляции экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко, а также реформирования судебной системы Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Львовского облсовета.
Львовские депутаты обратились к президенту Украины, генеральному прокурору, Верховной Раде и уполномоченному Верховной Рады по правам человека относительно обвинительного приговора по делу Стерненко, который они считают несправедливым и необоснованным.
Отмечается, что обвинительный акт базировался на показаниях руководителя Одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича (потерпевший по делу –ред.).
По мнению депутатов, это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранение неудобных для власти людей.
Дело Стерненко на протяжении нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование.
Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно – лишь реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям.
Учитывая вышеизложенное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленной наработки и внедрения судебной реформы в Украине, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.
После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.
Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.
Также Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненку. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"
Еще в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.