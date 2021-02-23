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23 февраля 2021, 20:36 31

В Житомире сторонники Стерненко подрались с полицией: есть задержанные

23 февраля 2021, 20:36 31
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Полиция ворвалась в толпу людей
Полиция ворвалась в толпу людей
Фото Демократична сокира.Житомир
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В Житомире во время акции в поддержку активиста и бывшего лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко произошла драка с полицией

Об этом сообщает "Демократическая сокира.Житомир", передает RegioNews.

На акции #стерненкуволю в Житомире полиция ворвалась в толпу людей, забрала шины и протянула активистов по асфальту, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция задержала нескольких участников акции и увезла в неизвестном направлении.

Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.

Также Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"

Еще в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.

Также Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирования судебной системы.

Сергей Стерненко протесты полиция Житомир активисты

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