В Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко
В Харькове и Черновцах началась акция протеста «#ВолюСтерненко» против приговора украинскому активисту Сергею Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.
На Центральной площади Черновцов продолжается акция протеста "#ВолюСтерненко".
На акцию вышли черновицкий филиал ОО "Украинские Студенты за Свободу" вместе с "ФРИ", "Демократическая Сокира", "Солидарная Молодежь", неравнодушные члены скаутской организации "Пласт", выпускники УАЛ и выпускники УКУ против приговора украинскому активисту Сергею Стерненко, чтобы привлечь внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов.
23 февраля в суде Одессы украинского активиста Сергея Стерненка приговорили к 7 годам 3 месяцев за похищение человека. Рассмотрение дела проходило с многочисленными нарушениями, как игнорирование показаний ключевых свидетелей, обыски без ордеров и возможности обшукованого обратиться к адвокатам, экспертизы русском.... Кроме нарушений, Сергей заявляет о затягивании рассмотрения дела и давление на судей со стороны Андрея Портнова –заместителя главы Администрации президента Януковича. Это не первое политическое преследование Стерненко – последний раз его обвиняли в умышленном убийстве, игнорируя факт самозащиты и доказательств заказ убийства активиста, - заявляют активисты.
Они добавляют, что поддерживают Сергея Стерненко и требуют справедливого суда.
В Харькове стихийный митинг в поддержку Стерненко начался под стенами Харьковской ОГА. Людей собралось немало, есть партийные флаги и флаги союза ветеранов АТО. Очевидцы утверждают, что митингующие зажигают дымовые шашки и флаеры.
Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.
После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.
Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.