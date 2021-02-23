В Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко

Они заявляют, что привлекают внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов

Они заявляют, что привлекают внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов

Фото: Telegram-канал Труха.Харьков

В Харькове и Черновцах началась акция протеста «#ВолюСтерненко» против приговора украинскому активисту Сергею Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.

На Центральной площади Черновцов продолжается акция протеста "#ВолюСтерненко".

На акцию вышли черновицкий филиал ОО "Украинские Студенты за Свободу" вместе с "ФРИ", "Демократическая Сокира", "Солидарная Молодежь", неравнодушные члены скаутской организации "Пласт", выпускники УАЛ и выпускники УКУ против приговора украинскому активисту Сергею Стерненко, чтобы привлечь внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов.

23 февраля в суде Одессы украинского активиста Сергея Стерненка приговорили к 7 годам 3 месяцев за похищение человека. Рассмотрение дела проходило с многочисленными нарушениями, как игнорирование показаний ключевых свидетелей, обыски без ордеров и возможности обшукованого обратиться к адвокатам, экспертизы русском.... Кроме нарушений, Сергей заявляет о затягивании рассмотрения дела и давление на судей со стороны Андрея Портнова –заместителя главы Администрации президента Януковича. Это не первое политическое преследование Стерненко – последний раз его обвиняли в умышленном убийстве, игнорируя факт самозащиты и доказательств заказ убийства активиста, - заявляют активисты.

Они добавляют, что поддерживают Сергея Стерненко и требуют справедливого суда.

В Харькове стихийный митинг в поддержку Стерненко начался под стенами Харьковской ОГА. Людей собралось немало, есть партийные флаги и флаги союза ветеранов АТО. Очевидцы утверждают, что митингующие зажигают дымовые шашки и флаеры.

Как сообщалось ранее, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

После оглашения приговора под судом в деле Стерненко протестующие едва не подрались с полицией.

Впоследствии стало известно, что сторонники Стерненко проведут акцию протеста под Офисом Зеленского. Она состоится 23 февраля.

Также Ужгород присоединяется к всеукраинской акции протеста против приговора Сергею Стерненко. Активисты выйдут на площадь с лозунгом "Преследование общественных активистов является недопустимым!"